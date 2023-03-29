Beşiktaş devre arasında Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Vincent Aboubakar'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi! Sözleşmesi...
Bu sezon devre arasında Beşiktaş flaş transferlere imza atmak istedi. Bu transferlerden biri ise El Shaarawy'di. Yıldız futbolcu için birçok girişimde bulunan siyah-beyazlı ekip için büyük bir avantaj ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.03.2023- 09:24
Devre arasında kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Kara Kartal yıldız transfer arayışına girmişti.