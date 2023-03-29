TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi! Sözleşmesi...

Bu sezon devre arasında Beşiktaş flaş transferlere imza atmak istedi. Bu transferlerden biri ise El Shaarawy'di. Yıldız futbolcu için birçok girişimde bulunan siyah-beyazlı ekip için büyük bir avantaj ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 29.03.2023- 09:24