Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren ve futbolculara saldıran holiganın cezası belli oldu. Beşiktaşlı futbolculara saldıran sanık B.Ö'ye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı bitiminde sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran sanık B.Ö'ye, 'muhalefet' ve 'kasten yaralama' suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Eryaman Stadı'nda 4 Eylül 2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol maçının bitiş düdüğünün çalındığı esnada kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara tekme atan sanık B.Ö., hakkında Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama neticesi S.Y.'ya 'muhalefet' suçundan 1 yıl 3 ay, 'kasten yaralama' suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.