Fransızlar duyurdu! Beşiktaş ve Tottenham arasında Pape Matar Sarr pazarlığı!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda transfer hazırlıkları şimdiden başladı. Yönetimin Şenol Güneş'in raporuna göre hareket ettiği bu noktada gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Beşiktaş'ın Pape Matar Sarr ile ilgili transfer detayları... BJK SPOR HABERLERİ (aspor.com.tr - Dış Haberler / MEHMET CEM ÇAKIR)