Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Fransızlar duyurdu! Beşiktaş ve Tottenham arasında Pape Matar Sarr pazarlığı!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda transfer hazırlıkları şimdiden başladı. Yönetimin Şenol Güneş'in raporuna göre hareket ettiği bu noktada gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte Beşiktaş'ın Pape Matar Sarr ile ilgili transfer detayları... BJK SPOR HABERLERİ (aspor.com.tr - Dış Haberler / MEHMET CEM ÇAKIR)
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.03.2023- 10:36
Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Şenol Güneş'in raporuna göre hareket eden yönetim İngiltere çıkarması için hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılara daha önce öncerilen Pape Matar Sarr konusunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.