Milli ara öncesi 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamalarına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş'ten 4 kalsın, 3 gitsin raporu!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda transfere dair ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şenol Güneş'in raporuna göre takımda gelecek sezon için 4 oyuncunun kesinlikle kalması, 3 oyuncunun ise takımdan gönderilmesi raporu ortaya çıktı. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.03.2023- 11:45
Milli ara öncesi 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamalarına devam ediyor.
Teknik heyet raporuna göre hareket eden yönetim kalacak ve gidecekleri de belirlemeye başladı.
Buna Şenol Güneş sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Kevin Nkoudou, Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ı gözden çıkarttı.