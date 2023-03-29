Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Alman basını yazdı! Beşiktaş'a 22'lik skorer bek
Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden hazırlamak isteyen Beşiktaş kolları sıvadı. Sol bek bölgesine hamle yapmak isteyen siyah-beyazlılar için Alman basınından bir iddia ortaya atıldı. Kartal, 22 yaşındaki beki kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 29.03.2023- 18:33
Siyah-beyazlı ekip diğer yandan gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamış durumda.
Kartal, sol bek bölgesine takviye için planlama yapıyor.