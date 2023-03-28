Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yıldızı barışmayan isimlerden biri olan Romain Saiss ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın yıldız ismi Romais Saiss İngilizlerin radarında!
Geçtiğimiz sezon sonunda Wolverhampton ile sözleşmesi sonra erdikten sonra Beşiktaş'a imza atan Romain Saiss, İngiltere'ye geri dönebilir. Teknik direktör Şenol Güneş ile bir türlü anlaşamayan yıldız isme Premier Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.03.2023- 06:40
Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberde, Kartal'ın Saiss'i satmayı planladığını ve Faslı defans oyuncusuna İngiliz ekibi Nottinham Forest'ın yakın ilgi duyduğunu yazdı.
Forest'ın devre arası dönemde de Saiss'i istediği, ancak Beşiktaş'ın futbolcuyu bırakmadığı ifade edildi.