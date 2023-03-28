Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan ve sezon sonunda büyük bir değişime gidecek olan Beşiktaş ile ilgili flaş haberler devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da hedef 20'lik orta saha!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bir süredir yakından takip ettiği 20 yaşındaki yıldız oyuncunun menajerler tarafından önerilmesinin ardından harekete geçti. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan ve sezon sonunda büyük bir değişime gidecek olan Beşiktaş ile ilgili flaş haberler devam ediyor.
Atiba Hutchinson'ı teknik ekibe dahil edecek olan yönetim; Ersin Destanoğlu, Romain Saiss, Valentin Rosier, Jackson Muleka'yı satmayı; Welinton, Kevin N'Koudou ve Dele Alli'yle de sözleşme yenilememeyi planlıyor.
TEMASLAR BAŞLIYOR
Yeni Asır'da yer alan habere göre yapılacak bu değişim sonrasında kadroya birçok da takviye yapılacak.