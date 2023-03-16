Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a sol beke sürpriz aday!
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda sol bek konusunda gündeme Boca Juniors'ın 22 yaşındaki futbolcusu Agustin Sandez geldi. İşte transferdeki son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.03.2023- 06:40
Arjantin basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre siyah- beyazlılar'ın daha önce de gündemine gelen Boca Juniors'ın 22 yaşındaki sol beki Agustin Sandez için yeniden devreye girdiğini öne sürdü.
Sandez'i çok sayıda kulübün takip ettiği belirtilirken bunlardan birinin Beşiktaş olduğu öne sürüldü.