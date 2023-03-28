Beşiktaş'ta Omar Colley'in transferinin ardından ilk 11'deki garanti yerini kaybeden Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nda döktürdü.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş kararını verdi! Derbide oynatacağı isimler...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte takım ivme kazandı. Tecrübeli çalıştırıcı birçok engeli aşarak seri yakaladı. Önümüzdeki hafta siyah-beyazlıların bir Fenerbahçe derbisi var. Şenol Güneş'in çıkaracağı kadro belli olmaya başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Dünya Kupası'nda da başarılı bir çizgi yakalayan Faslı oyuncu, son olarak Brezilya ile karşılaşıp, 2-1 galip geldikleri karşılaşmada 90 dakika görev aldı. Kaptanlık pazubandını da takan Beşiktaşlı stoper, performansıyla yine alkış topladı.
Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından son üç karşılaşmada da 90 dakika oynayan Colley, Saiss'in pabucunu dama atarken, buna rağmen Saiss popülerliğini koruyor.