Dünya Kupası'nda da başarılı bir çizgi yakalayan Faslı oyuncu, son olarak Brezilya ile karşılaşıp, 2-1 galip geldikleri karşılaşmada 90 dakika görev aldı. Kaptanlık pazubandını da takan Beşiktaşlı stoper, performansıyla yine alkış topladı.