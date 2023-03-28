Şenol Güneş de tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak "Antrenmana çıkar ama daha çok dışında kalacak. Artık katkı beklemiyoruz" demişti. Ancak deneyimli çalıştırıcı "Eğer elinden geleni yapar da kadroya girerse oynar" sözleriyle açık kapı bırakmıştı.