Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından sistemine uymadığı için kadroya alınmayan Kevin N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde oynamak için hazır olduğunu belirtti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kevin N'Koudou'dan Quaresma sözleri!
Beşiktaş'ta devre arası takımdan ayrılması beklenen ancak takımda kalan Kevin N'Koudou'dan dikkat çeken Quaresma sözleri geldi. İşte Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar şans verip vermeyeceği belirsiz olan yıldız ismin açıklamaları... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş tarafından sistemine uymadığı için kadroya alınmayan Kevin N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde oynamak için hazır olduğunu belirtti.
Siyah beyazlı takım ile sezon sonunda sözleşmesini sona ereceğini ifade eden N'Koudou'dan Hürriyet'e dikkat çeken açıklamalar:
Taraftarlara derbi ile borcumu ödemek istiyorum. Bundan sonraki tüm maçlar final. Eğer şans verilirse forma giymek isterim.