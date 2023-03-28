Beşiktaş yönetimi, ocak ayında göndermediği Jackson Muleka'yı El Ahly'ye göndermek için yeni bir plan yaptı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Muleka'nın yeni adresi belli oldu! İşte resmi teklif
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da yaptığı çıkış ile Beşiktaş'a transfer olan Jackson Muleka, siyah-beyazlı ekipteki performansı ile sınıfta kaldı. 23 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte Kartal'a yapılan teklifin detayları... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın Mısır basınından derlediği habere göre El-Ahly takımının teknik direktörü İsviçreli Marcel Koller, 2023 yaz transfer pazarında yeni bir forvetle sözleşme imzalamak istediklerini açıkladı.
El-Ahly kaynaklarında, Koller'in özel yeteneklere sahip bir forvet ile sözleşme yapmak istediği ve özellikle Muleka için güçlü bir ısrarı olduğu ifade edildi.