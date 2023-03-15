Beşiktaş'ta İstanbulspor mesaisi!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Cumartesi günü İstanbulspor'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınıma ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, pas idmanları sonrası çift kale taktik maçı oynayarak günü noktaladı.
Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
Beşiktaşımız, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. pic.twitter.com/JPDTeO4xoz— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 15, 2023