Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşlı idarecilerin gündemine, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Matar Sarr geldi.
TRTANSER HABERİ: Tottenham'dan Beşiktaş'a geliyor! Kartal'dan Matar Sarr bombası
Beşiktaş'ta sezon sonu için flaş bir isim transfer listesine girdi. Siyah beyazlıların, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Matar Sarr için devreye girdiği öğrenildi. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 27.03.2023- 10:14
BEDELSİZ KİRALIK
Fanatik'in haberine göre kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 20 yaşındaki Senegalli orta sahaya jet olumlu yanıt veren Beşiktaş, oyuncusunu bedelsiz olarak kiralık göndermeye olumlu bakan Tottenham'la sezon sonuna doğru pazarlıklara başlayacak.