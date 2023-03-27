Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ederken bir yandan da gidecek ve gelmesi muhtemel oyuncular için haberler hem iç hem dış basında yer almaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Romain Saiss'e Ada kancası! Yapacakları teklif...
Bir yandan Spor Toto Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, öbür yandan transferde harekatına da devam ediyor. Siyah-beyazlıların yıldız isimlerine teklif gelirken, Romain Saiss'e İngiltere'den talip çıktı. İşte teklif edilecek o rakam... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Gitmesi muhtemel isimlerden biri de Faslı yıldız Romain Saiss. Devre arası da ayrılması gündeme gelen oyuncu için sezon sonunda veda gerçekleşebilir.
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Nottingham Forest'in Romain Saiss ile sözleşme imzalayabileceği yazıldı. Haberde "Beşiktaş, sezonun orta noktasında yıldız defans oyuncusunu satmak istemedi, ancak şimdi, onu satabilecekleri zamanın yazın olacağına karar verdiler" ifadelerine yer verildi.