Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirilmesinin ardından Ersin Destanoğlu geri planda kaldı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta o ismin pişmanlığı yaşanıyor!
Beşiktaş'ta geçen sezon sergilediği performansla Avrupa ekiplerini peşine takan Ersin Destanoğlu için yönetimden flaş hamle geldi. İşte transferdeki detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Formasını Mert Günok'a kaptıran genç kaleci ile ilgili Siyah-Beyazlı yöneticiler pişmanlığı yaşıyor.
8 MİLYON EURO REDDEDİLMİŞTİ
Nice başta olmak üzere Avrupa'dan birçok kulüple anılan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a yaklaşık 8 milyon euro civarında bir teklif gelmiş ancak; bu teklif reddedilmişti. Kartal daha sonra Ersin Destanoğlu ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar süren bir sözleşme imzaladı. Bu süreçte Ersin Destanoğlu'nun performansını artırması beklense de tam tersi oldu ve 22 yaşındaki kaleci kariyerinde geriye doğru gitti.