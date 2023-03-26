Spor Toto Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Transfer harekatı başladı
Beşiktaş'ta transfer araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlıların yeni sezon için gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal, 22 yaşındaki Malili futbolcu için harekete geçti. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.03.2023- 16:38
Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Kartal'da bir yandan da transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Sol bek mevkisine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, alternatiflerini belirledi. Kartal'ın gündemine gelen son isim Amadou Dante oldu.