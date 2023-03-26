Fotomaç'ın haberine göre; Başarılı çalıştırıcının, Hull City'de forma giyen eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. F.Bahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan'ın da, yeni sezon için hedefini Türkiye olarak belirledi.