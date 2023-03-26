Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan gidecek oyuncular belirlenirken bir yandan da transferi düşünülen oyuncular üzerinde çalışmalar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Ozan Tufan hamlesi!
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta, gelecek sezon için transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen isim ise sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Ozan Tufan oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını sürdürürken, Güneş'in ısrarla Ozan Tufan'ı istediği ifade edildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Başarılı çalıştırıcının, Hull City'de forma giyen eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi. F.Bahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan'ın da, yeni sezon için hedefini Türkiye olarak belirledi.