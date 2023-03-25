Siyah-beyazlılar 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Borini için girişimlerini sürdürüyor.
İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk transferi!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Siyah beyazlılar, yeni sezonun planlamasını yapmaya başlarken, Süper Lig'e damga vuran o ismi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 25.03.2023- 09:47
Fotomaç'ın haberine göre, ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için, bu kez menajeriyle masaya oturulacak.
Sözleşmesi haziranda sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah-beyazlıların, herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.