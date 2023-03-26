Beşiktaş 0-2 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hazırlık maçında kazanan Ümraniyespor!
Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde HangiKredi Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2023- 21:22
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan müsabakada HangiKredi Ümraniyespor'un gollerini Antonio Mrsic ve Jesse Sekidika kaydetti.
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