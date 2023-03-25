Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önceki gün "Kendisine ulaşamıyoruz" dediği Dele Alli, İngiliz basınında da gündem oldu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Everton'dan Dele Alli kararı! Gelecek sezon...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yaz transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak Dele Alli'yi kadrosuna katmıştı. Premier Lig temsilcisi, İngiliz oyuncu konusunda karar verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Güneş'in açıklamaları sonrası Alli'nin büyük şaşkınlık yaşadığı aktarılırken, antrenmana geç kaldığı için ceza alması da haberleştirildi.
Bu arada Everton'da menajerlik görevine getirilen Sean Dyche geçtiğimiz günlerde Goodison Park'ta dizginleri eline aldı ve Dele'in durumu hakkında yorum yaptı, hatta Everton'ın orta saha oyuncusunu beklenenden daha önce Merseyside'a geri getirebileceğini kabul etti.