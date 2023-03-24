Beşiktaş'ın tecrübeli savunması oyuncusu Valentin Rosier için Fransız ekiplerinden teklif gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş'tan Rosier kararı! Transfer...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta formasını Onur Bulut'a kaptıran ve Şenol Güneş'in gözünden düşen Rosier için Fransızlar devreye girdi. İşte siyah-beyazlıların beklediği bonservis bedeli... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2023- 06:40
Beşiktaş'ın tecrübeli savunması oyuncusu Valentin Rosier için Fransız ekiplerinden teklif gelmeye devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Şenol Güneş de göreve gelir gelmez Valentin Rosier'e soğuk baktığı belirtmişti.
Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna