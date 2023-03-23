Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş göreve gelir gelmez Valentin Rosier'e soğuk baktığı belirtmişti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Rosier'e Fransız kancası! Önerilen rakam...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Siyah-beyazlılarda formasını Onur Bulut'a kaptıran Valentin Rosier için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte Rosier için yapılan teklif ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş göreve gelir gelmez Valentin Rosier'e soğuk baktığı belirtmişti.
Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'in talip olduğu öğrenildi.
Fransız kulübünün sezon sonunda SiyahBeyazlılar'ın kapısını çalacağı ve transfer görüşmelerine başlayacağı iddia edildi. Reims, Rosier için 4.5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.