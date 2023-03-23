Fransız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 karşılaşmada görev aldı. 1 gol atarken 3 asist yaptı. Siyah-Beyazlılar, Valentin Rosier'in bonservisini Sporting Lizbon'dan 4.8 milyon Euro'ya almıştı. Onun için şimdiye kadar 10 milyon Euro bonservis ödendi.