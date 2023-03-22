Şenol Güneş önderliğinde gelecek sezonun planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yıldız ismin transferinde flaş gelişme!
Sezon başına iyi başlayan Beşiktaş için sezonun geri kalanı hiç iyiye gitmedi. Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte güzel bir ivme kazanan siyah-beyazlı ekip, gelecek sezonun planlamalarına başladı. Elindeki performansı yüksek futbolcuları tutmak isteyen Kartal, sözleşme girişimlerine bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi) | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.03.2023- 10:31
Kiralık oyuncuların durumlarıyla ilgili değerlendirmeler devam ederken Maxim'in takımdaki geleceği için flaş bir gelişme yaşandı.
Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiralanan Alexandru Maxim'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.