Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması devam ediyor.
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a transfer telefonu!
Şampiyonluk şansı zora giren Beşiktaş'ta, gözler sezon sonu yapılacak transfer operasyonuna çevrildi. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda rota yeniden Ozan Tufan'a döndü. Milli futbolcunun, Kartal'a haber gönderdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 12.03.2023- 06:40
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim, tecrübeli hocanın istediği isimlere yöneliyor.
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş'ın sık sık transfer gündemine gelen Ozan Tufan, eski hocası Şenol Güneş'i arayarak Süper Lig'e dönmek istediğini bildirdi.