Mevsimin bahara dönmeye başladığı Beşiktaş'ta bir yandan da transfer için çalışmalar sürerken, masaya sürpriz bir isim geldi. O da Olympiakos'ta oynayan James Rodriguez oldu.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş büyük oynuyor! Sezon sonu dünya yıldızı
Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Hücum hattını kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazlı ekip dünya yıldızının peşine düştü. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlı kurmaylar, Yunan ekibiyle sezon başında anlaşıp sadece 1 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonu boşa çıkacak olan Kamerunlu orta saha ile temasa geçilmesi önerisinde bulundu.
Olympiakos'a bedelsiz olarak gelen James'ten aynı şartlarda faydalanılması masaya yatırıldı.