Siyah-beyazlılarda sezon başında Premier Lig takımlarından Everton'dan kiralanan Dele Alli'nin takımdaki geleceği belli oluyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan basını açıkladı! Dele Alli'nin geleceği belli oldu
Sezon başında Beşiktaş'a büyük umutlarla katılan Dele Alli, beklentilerin altında kaldı. İtalyan basınının iddiasına göre İngiliz oyuncunun Beşiktaş'taki geleceği belli oldu. İşte haberin ayrıntıları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.03.2023- 06:40
İngiliz oyuncu için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, 26 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş kariyeri kesin olarak sona eriyor.