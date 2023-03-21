BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş kararını verdi! O isimle yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı ve Fenerbahçe derbisi öncesi seri oluşturdu. Siyah-beyazlılar gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş o futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2023- 12:07