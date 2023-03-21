Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, yaz transfer döneminde Standard Liege'den Jackson Muleka'yı kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş kararını verdi! O isimle yollar ayrılıyor
Spor Toto Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u mağlup eden Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı ve Fenerbahçe derbisi öncesi seri oluşturdu. Siyah-beyazlılar gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş o futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.03.2023- 12:07
Siyah-beyazlıların kasasından bu transfer için 3.35 milyon Euro bonservis bedeli öderken, Demokratik Kongolu golcü ilk maçlarda skor yükünü sırtlamıştı.
Ligin ilk 5 haftasında 5 gol kaydeden ve daha sonra istenen performansı sergileyemeyen 23 yaşındaki futbolcu, ilk 11'deki yerini de kaybetti.