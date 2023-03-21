A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alan Cenk Tosun, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Resmen açıkladı! Cenk Tosun ayrılıyor mu?
Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. MLS ekibi Chicago Fire'dan teklif alan tecrübeli golcü, konu ile ilgili konuştu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Ara transfer döneminde MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olacağı konuşulan Cenk Tosun, kendisiyle ilgili transfer söylentilerine yanıt verdi.
Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Amerika MLS ekiplerinden Chicago Fire'dan gelen transfer teklifini reddettiğini söyledi.