Takvim'in haberine göre; takımı ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde kiralama formülü üzerinde duran Siyah- Beyazlılar'ın bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.