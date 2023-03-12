Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'tan transferde Deniz Undav hamlesi!
Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'da gündeme gelen son isim ise Brighton'da forma giyen Deniz Undav oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Siyah-Beyazlılar'ın bu kapsamda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Deniz Undav'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Takvim'in haberine göre; takımı ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki forvet oyuncusunun maliyeti nedeniyle transferde kiralama formülü üzerinde duran Siyah- Beyazlılar'ın bu transfer için sezon sonunda bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.