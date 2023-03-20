TRANSFER HABERİ: Resmen duyurdular! 'Beşiktaşlı yıldız evine dönüyor'

Süper Lig'de sahasında oynadığı maçta İstanbulspor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, siyah beyazlıların yıldız oyuncusu sezon sonunda kesin olarak ülkesine dönecek. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.03.2023- 12:20 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023- 12:21