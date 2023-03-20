Ara transferde kadrosuna bazı takviyeler yapan Beşiktaş'ın gündemine, Rus futbolcu Dmitri Barinov da gelmişti.
Rus yıldızdan flaş Beşiktaş itirafı!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın ara transfer döneminde gündemine aldığı ancak transferi gerçekleşmeyen Lokomotiv Moskova'lı futbolcu Dmitri Barinov açıklamalarda bulundu. Rus futbolcu, siyah-beyazlı takımla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 20.03.2023- 09:17
Lokomotiv Moskova forması giyen Barinov, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; 26 yaşındaki orta saha Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferi konusunda pişman olup olmadığı ile ilgili şunları söyledi: