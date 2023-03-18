Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-1 kazandı. Mücadele sonrası Beşiktaş'ta sakatlığı sonrası ilk 11'e geri dönen Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok özledim. Sahada olmaktan ötürü mutluyum. Benim için zor zamanlardı. Uzun bir sakatlık ve ameliyat sürecinden döndüm. Vücüdunuzun eski hale dönmesi için zamana ihtiyacınız olur. Lig maçıyla geri döndüm. 1 asistle skora katkı verdim. Bunlar bana özgüven veriyor.

Derbide umarım en iyi Ghezzal'ı göstereceğim. Elimden geleni yapacağım, milli arada da çalışacağım. Bu ara, kendi seviyeme dönebilmek için çok önemli."