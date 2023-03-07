Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Stephan El Shaarawy kararı!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılar ara transfer döneminin bitmesinin ardından gözler sezon sonuna çevrildi. Beşiktaş'ta yönetim, devre arasında transferi için yoğun uğraş verdiği ancak Roma'yı ikna edemediği Stephan El Shaarawy için sezon sonunda hamle yapacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Teknik direktör Şenol Güneş'in performansından memnun kalmadığı N'Koudou'yu göndererek bu bölgeye kaliteli bir yıldızı transfer etmek isteyen siyah-beyazlılar uzun süre Roma'da forma giyen El Shaarawy için uğraştı.
Ancak Beşiktaş yönetimi İtalyan kulübünü ikna etmeyi başaramadı. Siyahbeyazlıların, El Shaarawy için yaptığı 2 milyon euro'luk teklif kabul görmeyince, sezon sonunun beklenmesine karar verildi.