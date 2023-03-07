Fotomaç'ın haberine göre; Mısır asıllı İtalyan oyuncuyla yapılan görüşmelerde olumsuz bir yanıt almayan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan El Shaarawy ile Haziran ayında yüz yüze bir görüşme yapacak. Kara Kartal'ın, lig bitmeden başarılı oyuncuyla ön anlaşma imzalayıp işini yaza bırakmadan deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı amaçladığı ifade edildi.