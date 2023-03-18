Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-1 kazandı. Mücadele sonrası Beşiktaş'ta Maxim açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Gençliğimden beri aşık olduğum işi, böylesi büyük bir kulüpte yaptığım için mutluyum. Her gün bu harika kulüpte olmanın tadını çıkarıyorum. İlk geldiğim andan beri kulüpte beni herkes çok iyi karşıladı. Çalışanlar, futbolcular, hocalar... Bu kulüpteki harika insanlarla idman yapmaktan zevk alıyorum. 32 yaşındayım ama genç ya da yaşlı herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sahada elimden geleni…"