Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-1 kazandı. Mücadele sonrası Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Pas yüzdemiz, orta yüzdemiz düşündüğümüzün altında. Kırk taneye yakın orta açtık ama isabetsiz olanlar vardı. Oyun beklenen şekilde başladı. İstanbulspor alanında kalarak kontraya çıkmayı istiyordu. İlk yarıda buna izin vermedik. Rakip sahaya çok yavaş geçtik. Oyunun hakimiyeti bizdeydi. 2 golü bulduktan sonra rakibe alan vermek bana anlamsız geldi. Yediğimiz golden sonra bir kopma yaşadık ama sonrasında toparladık. Hak ettiğimiz bir maçtı. Kendine güveni olan iyi bir rakiple oynadık. Tüm oyuncularımız maçın önemini biliyordu. Daha iyi olmak için birlikte çalışacağız. Tayyip ve Masuaku'nun sakatlıkları olduğu için oyundan aldık.

Milli arada 14 oyuncumuz bizle olmayacak. Ana iskelet. Oyuncularımızın gelişleri de cumayı bulacak. Derbi maçı öncesi milli takım arasının zamanlaması iyi olmadı. Kalanlarla çalışacağız ve bir hazırlık maçı oynayacağız."