Beşiktaş'ta Cenk bilmecesi yaşanıyor. Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk'in durumu tam bir yılan hikayesine dönmüş durumda.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun bilmecesi! Gelen teklif sonrası...
Beşiktaş'ta tecrübeli forvet Cenk Tosun'un sözleşmesi 3 gole daha katkı (gol ya da asist) sağlaması halinde otomatik olarak 1 yıl uzayacaktı ancak milli oyuncuya ABD'den gelen transfer teklifi kafaları karıştırdı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberi)
Bu sezon forma giydiği maçlarda 12 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gole daha katkı (gol&asist) sağladığı takdirde sözleşmesi otomatik 1 yıl daha uzayacak. Ancak golcü yıldızın adı son günlerde adı Chicago Fire ile anılıyor.
Fotomaç'ın habreine göre; ABD ekibinin milli oyuncuya ilgisi olduğu belirtilirken henüz resmi teklifle ne Cenk ne de Beşiktaş'ın kapısı çalındı.
Yaklaşık 2.5 milyon dolar yıllık ücretle 3 senelik teklifinin resmi olarak gelmesi halinde bunu değerlendirmeyi düşünen Tosun Paşa'ya Beşiktaş'ın yapacağı öneri de belli oldu.