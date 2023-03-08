Fotomaç'ın habreine göre; ABD ekibinin milli oyuncuya ilgisi olduğu belirtilirken henüz resmi teklifle ne Cenk ne de Beşiktaş'ın kapısı çalındı.

Yaklaşık 2.5 milyon dolar yıllık ücretle 3 senelik teklifinin resmi olarak gelmesi halinde bunu değerlendirmeyi düşünen Tosun Paşa'ya Beşiktaş'ın yapacağı öneri de belli oldu.