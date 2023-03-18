Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 3-1 kazandı. Mücadele sonrası Beşiktaş'ta Cenk Tosun açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferi. Attığım golde de asker selamı vererek askerlerimizi anmak istedim. Benim için de güzel bir anı oldu. İlk 40 dakika oyunu açamadık. İstanbulspor takım olarak savunma yaptı. İki golü attıktan sonra üçü atamadık ve yediğimiz golle kendimizi zor duruma soktuk. Redmond'un golüyle rahatladık. Aboubakar'la sahada birlikte olmayı seviyorum. Hem sahada hem de saha dışında onunla iyi anlaşıyoruz.

Gaziantep benim için çok özel bir yer. Beni Cenk Tosun yapan yer Gaziantep'tir. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam ama bunun üstesinden geleceğiz inşallah."