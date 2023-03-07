Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 43 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta yeni sezonda ayrılık rüzgarları esecek.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kadroda revizeye gidiyor! 9 isim yolcu
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Beşiktaş radikal bir karar aldı. Devre arasında 6 oyuncuyu kadrosuna dahil eden siyah-beyazlı ekip, gelecek yıl için 9 isimle yoluna devam etmeyecek. Kartal takımda revizeye gidiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Ara transfer döneminde kadrosuna eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın yanı sıra Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i katan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş takımdan ayrılacak isimleri büyük ölçüde belirledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, performansını beğenmediği isimlerle yolların ayrılmasını istiyor.