Beşiktaş-İstanbulspor maçında Aboubakar'dan müthiş gol!
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadelenin 56. dakikasında Vincent Aboubakar, harika bir gole imza attı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2023- 20:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023- 20:26
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadelenin 56. dakikasında Vincent Aboubakar, harika bir gole imza attı. Böylelikle Aboubakar son 3 lig maçında 3 gol attı, 1 asist yaptı.
İşte o anlar...
NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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