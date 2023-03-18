Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak İstanbulspor maçına çevrilse de; teknik direktör Şenol Güneş, F.Bahçe derbisini de düşünüyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten o isimlere uyarı! "Fenerbahçe derbisi öncesi..."
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi öncesi 2 futbolcusunu özel olarak uyardı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.03.2023- 10:22
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 27'nci haftadaki F.Bahçe derbisinde görev yapamayacak.
Fotomaç'ın haberine göre; Şenol Güneş, gol yollarındaki silahı Cenk Tosun ile görüşerek, "Sakın Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşme" diyerek uyarıda bulundu.