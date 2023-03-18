Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, şu ana dek sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı. Şenol Güneş, İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar da tribünde oturabileceğini açıkladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Tribüne gönderilmişti! Dele Alli'ye İtalyan kancası
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzakta kalan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından tribüne gönderilen Dele Alli, sezon sonunda Serie A'nın yolunu tutabilir. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar'ın kadro planlamasında yer almayan yıldız oyuncu için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. Akşam'ın derlediği habere göre; İtalya Serie A'nın iki büyük devi Dele Alli'yi transfer listesine aldı.
MILAN VE INTER HAMLE PEŞİNDE
Haberde, Milan ve Inter'in, Dele Alli için hamle peşinde olduğu yazıldı. İngiliz oyuncunun, yaz aylarında Serie A fırsatı yakalayabileceği belirtildi. Milan ve Inter için maliyetinin çok yüksek olmadığı ve Dele Alli'nin Everton'dan kiralık gittiği Beşiktaş'ta beklenen performansı sergileyemediği ifadelerini yer verildi.