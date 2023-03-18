SÖZLEŞMESİ FESH EDİLECEK

Beşiktaş, Dele Alli'nin 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Everton da Dele Alli'nin sözleşmesini yaz aylarında feshetmeye hazırlandığı ifade edildi. Bunun olması halinde Milan veya Inter, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek. Rumen basını da Maxim'e yer açmak için Dele'nin tribüne gönderildiğini iddia etti.