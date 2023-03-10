Beşiktaş'ın Portekizli yıldızını, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace takip ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | İngilizlerden Gedson Fernandes'e kanca! Gelecek sezon...
Bu sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ta ön plana çıkan Gedson Fernandes, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Son olarak İngiltere Premier Lig devi, Portekizli oyuncuyu takibe aldı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 10.03.2023- 06:40
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'ta son dönemde göstermiş olduğu başarılı performansla dikkat çeken Gedson Fernandes, İngiliz ekibi tarafından ciddi şekilde takip ediliyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın gelecek sezon için Gedson Fernandes'i transfer etmek istediği öğrenildi.