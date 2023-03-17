Siyah-beyazlılar önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Menajeri ile görüşme gerçekleşti
Gelecek sezon için transfer harekatına şimdiden başlayan Beşiktaş, golcü transferi gerçekleştirmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip Reading forması giyen Lucas Joao ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.03.2023- 06:40
Beşiktaş'ın Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile birlikte İngiltere Championship ekiplerinden Reading'in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği ifade edildi.
Fotomaç'ın Sky Sports'tan derlediği habere göre, sezon sonu bonservisi bitecek olan Joao için her iki takım da menajeriyle irtibata geçti.