Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, bir yandan kalan maçlarda alınabilecek en fazla puanı toplamanın hesabını yaparken, bir yandan da genç oyuncuları takıma dahil etmek için çaba harcıyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'in 17'lik golcü planı! Semih Kılıçsoy kimdir?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in son zamanlarda öne çıkardığı isim Semih Kılıçsoy oldu. İşte siyah-beyazlılardaki 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy için dikkat çeken detay...BJK SPOR HABERLERİ
Güneş, 17 yaşındaki yıldız adayı Semih Kılıçsoy'u hücum rotasyonunda joker olarak görüyor.
Sezon bitene kadar Cenk Tosun ve Aboubakar'ı beraber oynatmaktan kolay kolay vazgeçmeyecek olan Güneş, bu ikiliye genç yeteneği de dahil etmeyi planlıyor.