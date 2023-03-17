SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

15 Ağustos 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş U19 takımında gösterdiği başarılı performansla A Takıma yükseldi. Kendi yaş kategorisindeki gol sayılarıyla dikkat çeken genç yıldızın çok potansiyelli bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Semih, Milli Takım formasıyla U15'te 6 maçta 5 gol, U14'te 2 maçta 2 gol, U17'de 13 maçta 9 gol ve U19'da 1 maçta 1 gol ile oynadı.