Beşiktaş Başakşehir'e hazır!

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.



Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 25'inci haftasında yarın saat 19.00'da Başakşehir ile karşılaşacak.