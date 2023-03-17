Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor ile karşılaşacak.

