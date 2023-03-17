Sabah'ta yer alan habere göre bu doğrultuda kendisiyle de görüşen teknik heyet, başarılı futbolcuya "Takıma çok ciddi enerji katıyorsun, arkadaşlarını rahatlatıyorsun. Senin yeteneklerinin herkes farkında. Hücumda da daha etkili bir performans bekliyoruz" mesajını verdi.