Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in iyi performansına rağmen kendisinden beklentiler daha fazla.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson'a dikkat çeken uyarı!
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes konusunda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sergilediği performansla göz dolduran ancak skor katkısında bulunamayan oyuncu için teknik heyet uyarıda bulundu. İşte detaylar... BJK SPOR HABEERERİ
Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı. Henüz golle tanışamayan Gedson'dan teknik ekibin beklentisi hücumda daha fazla yer alması.
Sabah'ta yer alan habere göre bu doğrultuda kendisiyle de görüşen teknik heyet, başarılı futbolcuya "Takıma çok ciddi enerji katıyorsun, arkadaşlarını rahatlatıyorsun. Senin yeteneklerinin herkes farkında. Hücumda da daha etkili bir performans bekliyoruz" mesajını verdi.