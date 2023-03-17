Beşiktaş Galatasaray'ın istediği oyuncunun peşine düştü!

Beşiktaş'tan transferde flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar adı Galatasaray ile anılan ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için harekete geçti. Yönetim oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeye gerçekleştirdi. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 06:40