Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Beşiktaş Galatasaray'ın istediği oyuncunun peşine düştü!
Beşiktaş'tan transferde flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar adı Galatasaray ile anılan ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için harekete geçti. Yönetim oyuncunun menajeriyle ilk görüşmeye gerçekleştirdi. BJK SPOR HABERLERİ
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar Galatasaray'ın da gündeminde olan Hollandalı merkez orta saha Branco Van den Boomen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fransa'da Toulouse forması giyen Branco Van den Boomen'in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.