Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sevgiyi kirletmeyin, güveni kaybetmeyin. 18 Mart Çanakkale zaferi kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bugün varsak onlar sayesinde varız. Çanakkale Zaferi'in anarken zor günler yaşıyoruz. Savaşların olmadığı, emperyalist güçlerin hakim olmadığı dönemlerde de güçlü olmalıyız. Deprem, sel, terör... Bir sürü konu yaşıyoruz. Yönetenler de halkımıza bilgi verip, birliği sağlamalı.

İyi izler bırakmak lazım, iyi şeyler söylemek lazım. Kötü şeyler önce size, sonra da etrafınıza mikrop saçar. Dedikodu yapmak yerine dürüst olup, sabırlı olup beklemekte fayda var. İyi hizmetler yaparsanız iyi anılırsınız.

Ghezzal, Beşiktaş'a çok değerler katmış bir futbolcu. Bugün hem durumunu görmek, hem de katkı yapacağına inandığımız için 11'de. Yeteneği, oyun zekası. Tüm oyuncular bizim oyuncularımız. Önemli olan maçın başı ve sonundaki kadro değil. Birlikteliğimiz."