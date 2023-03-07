Siyah-beyazlılarda sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok, iyileştikten sonra da Valerien Ismael'den şans bulamamıştı.
Stefan Kuntz kararını verdi! A Milli Takım'da kaleye Mert Günok geçiyor
Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte Beşiktaş'ta kaleyi hemen teslim alan Mert Günok, gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un dikkatini çekti. Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı oyuncuya teslim etme kararı aldı. İşte detaylar...
Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kaleyi hemen teslim alan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın kritik puanlarında başrol oynadı ve taraftarın gönlünü fethetti.
Ankaragücü maçında da çok net iki fırsatta rakibine geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, bir sezon önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 yıl uzak kaldığı futbolda, dipten zirveye çıkmayı yeniden başardı.